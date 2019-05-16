Refahiye'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

Refahiye Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Refahiye Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi. 12 takımın katılımı ile gerçeklesen turnuvanın final maçı Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Okulu kapalı spor salonunda gerçekleşti. Final maçında İlçe Milli Eğitim ve İlçe Jandarmanın karşı karşıya geldiği müsabakada İlçe Milli Eğitim 1. olurken, İlçe Jandarma 2., Esnaf ve Sanatkarlar 3. oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Anadolu Lisesi takımı seçildi.

Dereceye giren takımlara Kaymakam Hatice Bayar Özdemir ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı tarafından kupa ve madalyaları verildi. Kaymakam Özdemir, "İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla voleybol turnuvası düzenledik, bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri ile birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaya çalışmaktayız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.