BEAH Onkoloji Ünitesinde hastalara moral etkinliği

Onkoloji Ünitesinde kalan 54 onkoloji hastasının moral ve motivasyonlarını arttırmak için etkinlik düzenlendi. Hastalar düzenlenen programda Aşık İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlamın türküleri ve atışmaları ile moral bularak eğlenirken program sonunda hareketli türkülerle doktorlar, hemşireler hastalar ve refakatçiler ile birlikte halay çektiler.

Onkoloji Uzmanı Doktor Derya Zengin Mete yapılan bu etkinliği hastalara moral vermek, canlı müzik keyfi yaşamalarını sağlamak için kadın sivil toplum örgütü (KADEM) in destekleri ile gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Biz hekimler ve diğer çalışanlar olarak hastalarımızın aldıkları tedavinin yanı sıra morallerini de en üst düzeyde tutmak için çabalıyoruz. Hastaların yakınlarını da bilgilendirerek konunun önemini vurguluyoruz. Bu gün burada yapılan bu etkinlik hastalarımızın hem yüzünü güldürdü hem de hastalarımız stres attılar bunun için çok mutluyuz” dedi.

KADEM'in il temsilcisi Avukat Fatime Alkan ise yaptığı açıklamada, “Biz Kadem vakfı ve temsilciliği olarak Erzurum da kadın temsilciliğini yanında çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde benzeri etkinlikleri Çocuklara yönelik sevgi evlerinde yaptık çocuklar yapılan etkinlikte buradaki hastalarımızın olduğu gibi çok mutlu oldular.Yaptığımız bu tür etkinliklerimiz hastanelere ve çeşitli kurumlarda kurum yetkilileri ile iletişime geçerek onların istekleri doğrultusunda devam edecek” diye konuştu.

Yapılan etkinlikle ilgili görüş belirten Onkoloji hastaları ise; “Çok güzel bir etkinlik, bu zamana kadar hiç denk gelmemiştik, çok mutlu olduk.Hastane yönetimine ve Kadem vakfına çok teşekkür ediyoruz. Moralimizi arttıracak bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştular.