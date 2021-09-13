Diyabet hastalığı ETÜ laboratuvarlarında mercek altına alınıyor

Öğr. Üyesi Vehpi Yıldırım tarafından diyabet hastalığının tedavisine yönelik geliştirilen proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Geliştirilen proje ile b-hücreleri arasındaki bağlantı kanalarının insülin-glikoz dinamiklerine etkilerini ve diyabet hastalığının gelişimi ile bu bağlantı kanaları arasındaki iki yönlü ilişkinin matematiksel modeller yardımıyla analiz edilmesi ve elde edilen model sonuçlarının yapılacak deneyler vasıtasıyla laboratuvar ortamında test edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunun proje koordinatörü Vehpi Yıldırım, İnsülin direnci ve bunun sonucunda gelişen diyabetin en yaygın metabolik hastalıkların başında geldiğini belirterek, “İnsülin salgılanmasındaki bozukluklar sonucunda ortaya çıkan diyabet hastalığının neden olduğu metabolik ve kardiyovasküler riskler, ülkemiz halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmekte olup, sebep olduğu tedavi masrafları ve iş gücü kaybı nedeniyle ülkemiz ekonomisine yıllık 9 milyar doların üzerinde bir maliyet yaratıyor. Bu nedenle diyabet hastalığının gelişimi, önlenmesi ve potansiyel tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaların artırılması ülkemiz halk sağlığı ve ekonomisi için büyük önem arz etmektedir” dedi.

“ETÜ, insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara devam ediyor”

ETÜ laboratuvarlarında birçok soruna çözüm arayışlarının devam ettiğini belirten Yıldırım, “Bu doğrultuda biz de insan yaşamını olumsuz yönde etkileyen diyabet hastalığına çözüm üretme noktasında çalışmalarımıza devam ediyor, potansiyel tedavi yöntemleri arayışlarına geliştirdiğimiz bu proje vesilesiyle katkı sunmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.