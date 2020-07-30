Erzurum İMO'dan ‘Benim odam benim ofisim uygulaması'

Şube üyelerine hizmet binasında çalışma ortamı oluşturan Erzurum İMO, bireysel işlemlerin yürütülmesinde oda üyelerine kolaylık sağlıyor. Çay kahve ve çeşitli ikramlar ile hazırlanan ofis araçları ve masalarda çalışan üyeler bu hizmetten oldukça memnunlar.

Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, şube imkanlarını kullanarak bireysel işlerini yürütebilecekleri çalışma ortamı hazırladıklarını kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan, meslek erbaplarının huzurlu ve rahat ortamda çalışmaları amacıyla oluşturdukları ‘Benim Odam Benim Ofisim' uygulamasıyla mesleki çalışmalarda verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

İMO üyelerinin mesleki çalışmalarında yeni projeler hazırladıklarına da dikkat çeken Başkan Orhan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mesleki dayanışmanın yanı sıra meslek erbaplarımıza ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama anlamında da çalışmalar yürütmeyi amaçladık. ‘Benim Odam Benim Ofisim' uygulaması ile büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyoruz. Lalapaşa Mah. Pelit Meydanı Cad. Doğu Apt. Kat: 3 No:5-6 Yakutiye adresinde bulunan İMO Erzurum şubemiz tüm üyelerimiz ile inşaat mühendisi meslektaşlarımızın hizmetine açıktır. Bundan sonraki süreçte oda olmanın gerekliliği ile yeni projeler geliştireceğiz. Yeni uygulamamız oda üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.