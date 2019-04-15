Erzurum'da Turizm Haftası etkinlikleri

Turizm Haftası Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

15-22 Nisan 2019 tarihleri arasında kutlanmaya başlanan 43.Turizm Haftası dolayısıyla Erzurum'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Havuzbaşı Atatürk Anıtı önündeki kutlamalarda ilk olarak çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul öğrencileri ellerinde, ‘Turizm yaşlı dünyamızın taze çiçeğidir'', ‘Turizm memnuniyetini dövizle açıklar', ‘Turizm barışın beyaz güvercinidir' pankartları ile Turizm Haftası etkinliklerine deste verdiler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı burada mini bir konser verdi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, bu yıl 43. düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Almaz, “Erzurum olarak şehrimize gelen turistleri en iyi otellerde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Palandöken Kayak Merkezinde kış turizmi etkinleri düzenleniyor, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak birinci amacımız, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere yöresel yemeklerden tutun, yöresel kıyafetlerden tutun, dağ turizmi, kış turizmi gibi etkinliklerle şehrimize katkı yapmalarını sağlıyoruz. 2019 yılı Turizm Etkinlikleri kapsamında şehrimizde bir milyon turist ağırlamayı da hedefliyoruz” dedi.