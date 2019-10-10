Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin babası ve kardeşinden Barış Pınarı Harekatına destek

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 Eylül 2016'da şehit olan Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç, “Şimdi bazıları Suriye'de ne işimiz var diyor. Bugün Suriye'de ne işimiz var dersek yarın ne namusumuz kalır, ne çocuğumuz kalır, ne bir şeyimiz kalır. Bugün benim çocuğum şehit olduysa benim namusum, çocuğum, çoluğum, vatanım sağ” dedi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı' dün başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'li teröristlerin 10 Eylül 2016'da yaptığı saldırıda bir tankın isabet alması sonucu Uzman Er Burak Karakoç, şehit düştü. Birgül-Abdurrahim Karakoç çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Uzman Er Burak Karakoç'un cenazesi Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyünde toprağa verildi.

“Biz bu harekatı yapmadık mı bugün benim çocuğum şehit olduysa zaman sonra benim torunum da şehit olacak”

Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini ifade eden baba Adurrahim Karakoç, “Birinci harekat Fırat Kalkan Harekatıydı, ikinci harekat Zeytindalı Harekatıydı, üçüncü harekatımızda başladı. Başarılar diliyorum. Oradaki Mehmetçiklerimize başarılar dilerim. Mehmetçiklerimiz bizim ha Burak ha onlar. Onlara sesleniyorum korkma gibi bir şey yapmasınlar. Allah'ın izniyle başaracaklar ve ailelerine de sesleniyorum hiç endişe etmesinler Cenabı Allah ne dilemişse o olur. Biz bu harekatı yapmadık mı bugün benim çocuğum şehit olduysa zaman sonra benim torunum şehit olacak. Ama bunu başardın mı zaman sonra benim torunum, torunumun torunu rahat edecek. Allah'ın izniyle bu harekatı başaracağız. Buradan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Şimdi bazıları Suriye'de ne işimiz var diyor. Bugün Suriye'de ne işimiz var dersek yarın ne namusumuz kalır, ne çocuğumuz kalır, ne bir şeyimiz kalır. Bugün benim çocuğum şehit olduysa benim namusum, çocuğum, çoluğum, vatanım sağ. Allah'ıma şükür benim çocuğum Suriye'de şehit oldu. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, vatanım sağ, namusumuz, milletimiz, bayrağımız asılı şükürler olsun. Mehmetçiklerin annelerine babalarına sesleniyorum şehit olacak diye bir şey akıllarından geçmesin. Benim aklımdan geçmedi sadece Burak nerede diye geçiyordu. Benim çocuğum öyle bir hevesle gitti” diye konuştu.

“Tüm herkes bu devlet için yeri geldiği zaman Buraklar, yeri geldiği zaman Mehmetler olmaya hazırız”

Şehit Burak Karakoç'un kardeşi Bilgihan Karakoç ise, “Devletimiz 24 Ağustos 2016'da Suriye Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmıştı. Benim abimde orada şu anki harekatta olan askerler gibi devleti milleti için göğüs göğüse düşmanlarla savaşarak şehit oldu. Bu mertebe Allah katında büyük mertebe. Rabbimin izniyle bu vatanı bölmeye çalışanlar 15 Temmuz da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda da oldu, bölemediler. Bu üçüncü Suriye'de ki harekatta barış harekatı kapsamında devletimiz gerekeni millet, devlet için sesimizi orada askerlerle duyuracak. Bende abim gibi sadece ben değil tüm herkes bu devlet için yeri geldiği zaman Buraklar, yeri geldiği zaman Mehmetler olmaya hazırız” şeklinde konuştu.