Gri Liste'deki 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Karayazı kırsalında sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın 5 gün önce etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran çatışmada silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyona ait görüntülerde Polis Özel Harekat timleri terörist Oran'ın saklandığı bina ve çevresini sararken Jandarma Özel Harekat timleri de teröristin kaçma ihtimaline karşın kırsal kesimde tedbir aldığı görülüyor.

Çatışma anı kameraya yansıdı

Polis Özel Harekat timlerinin ‘teslim ol' çağrısına uymayan terörist güvenlik güçlerine el bombası atarak bir polis memurunun elinden yaralanmasına neden olurken, polislere uzun namlulu silahla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Çatışma anı saniye saniye kameraya yansıdı. PÖH timleri tarafından kaçmaya çalışan terörist kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Oran'ın attığı el bombası ile elinden yaralanan özel harekat polisinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin teröristin evinde yaptığı aramada ise 1 adet M-16 piyade tüfeği, M-16'ya ait 4 adet şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet dürbün, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet fotoğraf makinesi ve 2 adet not defteri ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 3 kişiden gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.