Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz

Polis ekipleri, küçük çocuğa polis kıyafeti giydirerek polis konvoyu eşliğinde tedavi olacağı hastaneye götürdü.

Erzurum'da ikamet eden lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e moral vermek Erzurum polisleri sürpriz yaptı. Gökdeniz Birlik'i Şükrüpaşa mahallesindeki evlerinde ziyaret eden polis ekipleri küçük çocuğa polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler verdi. Polisleri karşısında görünce şaşıran küçük çocuğun mutluluğu ise görenleri duygulandırdı.

Polis aracına bindirilen küçük çocuk, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde çeşitli şube müdürlüklerine bağlı personelle birlikte Gökdeniz birlik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet araçları ve personel eşliğinde Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisine tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

Polis ekiplerinin bu hareketi hem duygulandırdı hem de büyük takdir topladı.