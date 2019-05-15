Şafak Bilgi Teknolojileri'nden iftar programı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz güç kaynakları ve baskı sistemlerinin öncü ismi olan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi, Erzurum'da bir iftar programı düzenledi.

Palandöken Dağı'ndaki Sway Otel'de düzenlen iftar programına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, firma müşterileri, iş ortakları ve iş adamları katıldı.

Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi Ltd.Şti. Genel Müdürü A. Cüneyt Güvenli, iftar programında yaptığı konuşmada, bölgede enerji ve baskı sistemlerinin lideri olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şirketlerinin yeni yapılanması ve güçlerine güç katarak geçen yıl 50. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını belirten Güvenli, hedeflerinin daha da büyüyerek il ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.