30 kilogramlık yayın balığı tezgahın en çok ilgi çekeni

Eskişehir'de bir balıkçı tezgâhında, Kızılırmak'ta yakalanan yaklaşık 30 kilogramlık yayın balığı satışa sunuldu.

Kızılırmak'ta yakalanan 30 kilogramlık yayın balığı Eskişehir'e getirildi. Sevenlerine kilogramı 70 liradan sunulan balığın küçük boyutlarda olanları sık sık tezgahlarda yerini alıyor. Eskişehir halkının yayın balığını sevdiğini belirten balıkçılar ise 30 kilogramlık balığa yoğun ilgi bekliyor.

Eskişehir'e getirdiklerini yayın balığına halktan yoğun ilgi beklediklerini belirten Muharrem Şahin, “Kızılırmak'ta yakalanan yayın balığını tezgahımıza getirdik. Yaklaşık 30 kilogram geliyor. Kilogramını da 70 liradan satışa sunduk. Lezzetli ve kılçıksız olmasından dolayı seveni çok fazla var. Genel olarak küçük boyutlardaki yayın balıklarını getiriyoruz ve yoğun taleple karşılaşıyoruz. Eskişehir vatandaşları da yayın balığını seviyor. Biz de yakalanan 30 kilogramlık yayın balığını Eskişehir'e getirdik, hayli ilgi çekti” ifadelerini kullandı.