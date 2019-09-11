Anadolu Üniversitesi'nde sosyal çalışma programı eğitimi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen “Sosyal Çalışma Programı Eğitimi” Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Eğitime; İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları Özlem Aldemir, Sema Gül Hacıismailoğlu ve sosyal çalışma programı öğrencileri katıldı. Eğitim kapsamında iş ve meslek danışmanları, öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

İş ve Meslek Danışmanı Özlem Aldemir, düzenlenen eğitimlerin amacı ve içeriğine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Geçen sene Mayıs ayında kurulan İş Kulübümüz aracılığıyla eğitimler veriyoruz. İş Kulübü eğitimlerimizde işe alımlarda işverenlerin nelere dikkat ettiği ve kimlere öncelik tanıdığı konusunda bilgiler veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerle birlikte hedeflerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Son olarak özgeçmiş ve mülakat konuları hakkında da bilgi vererek eğitimimizi tamamlıyoruz.”