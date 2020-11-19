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Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Tepebaşı Belediyesi, Fatih Mahallesi Derman Caddesi’nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde, yeni görünümüne kavuştu.

Tepebaşı Belediyesi, Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde, yeni görünümüne kavuştu.


Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamladı. Kentin en işlek noktalarından olan caddede, asfaltlama ve desenli kaldırım çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde, modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Cadde esnafı ve mahalleli de, gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, ilçe merkezinde ve kırsaldaki mahallelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarının belirli bir program dahilinde sürdüğünü bildirdi.

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