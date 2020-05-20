İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir’de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.



Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun başladığında dışarıda olan vatandaşlar kapalı yerlere sığınırken, şiddetli rüzgar da ağaçların dallarını kırdı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların hafta sonuna kadar aralıklarda devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.