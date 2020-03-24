ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, görsel kültürü anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem'de bu hafta ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, görsel kültür konusunu ele aldı.

Günümüzde kültürün yalnızca yazı veya sözle üretilmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, imge ve görüntülerin de bir kültür üretim aracı olduğunu belirtti. Afiş, poster, video gibi araçlarla meydana getirilen hareketli veya fotoğrafik imgelerin, günlük hayatta daima etrafımızda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, insanların bunlara daha dikkatli bakarak, imgelerle nasıl bir iletişim kurduklarını sorgulaması gerektiğinin altını çizdi. İmgenin esasında zihinde tasarlanan, hayal ürünü olan şeyler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, sanatçı, tasarımcı ve zanaatkârların bu imgeleri bir takım araçlarla iki boyutlu veya üç boyutlu olarak ürettiğini belirtti.

Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, görsel kültürde var olan imgelerin toplumsal anlamları olduğuna ve günümüzde toplumların inşasında görsel kültürün büyük bir yer edindiğine dikkat çekti. Günlük hayatta iletişim içinde olduğumuz görsel kültür öğelerine örnekler veren Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, bu öğelerin her birinin ardında ciddi bir ideolojik ve politik anlam inşası olduğunu belirtti.