TFF 1.Lig: Eskişehirspor: 1- Bursaspor: 5

TFF 1.
Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Uğur Can'ın pasıyla topu önünde bulan Onur, kalecinin sol tarafına gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
15. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Tuğbey, düzgün vuruşuyla takımına eşitliği sağlayan golü buldu. 1-1
46. dakikada Burak'ın ara pasını iyi değerlendiren Eren, yerden şutuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
50. dakikada topla ceza sahası içerisine ilerleyen Tuğbey, sert vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 1-3
76. dakikada Onur'un yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4
90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Çağatay, takımın beşinci golünü kaydetti. 1-5
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Furgan Polat (Talha Erdoğan dk. 64), Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut(Kaan Gaman dk. 84), Buğra Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu (İbrahim Halil Öner dk. 46), Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Onur Arı, Berkay Tanır(Onurhan Uyanık dk. 79)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Göktuğ Kaan Ünüvar, Erdal Akdarı, Arda Okumuş, Selman Çiftkanatlı
Bursaspor: Canberk Yurdakul(Talha Yakın dk. 83), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak(Hasan Basri Ünal dk. 83), Çağatay Yılmaz, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen (İsmail Can Çavuşluk dk. 71), Eren Güler(Berat Altındiş dk. 71), Tuğbey Akgün(Vefa Temel dk. 65), Hamza Baran Arıkan
Yedekler: Ramazan Keskin, Ozan İsmail Koç, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu: Fazlı Tan
Goller: Onur (dk. 9) (Eskişehirspor), Tuğbey (dk. 15 ve 50), Eren (dk. 46), Berat (dk. 76), Çağatay (dk. 90+3) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Tolga, Emir (Eskişehirspor), Kerem, Vefa (Bursaspor)