Algspor'un grubu ve rakipleri belli oluyor

Kadın Futbol Ligi kura çekimi, 8 Nisan (yarın) Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek ve temsilcimiz Gaziantep Algspor'un grubu ve rakipleri belli olacak.

Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A,B,C ve D gruplarına yerleşecek. Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4'er takımlı 4 grup oluşturulacak.

17 Nisan'da başlayacak 4 Mayıs'ta bitiyor

Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Kura çekimi TFF Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kadın Futbol Ligi müsabakaları 17 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak. 4 Mayıs tarihindeki final müsabakası ile sona erecek.

Algspor şampiyonluğu istiyor

Grup ve rakiplerinin yarın belli olacağı Gaziantep Algspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çalışma sürdürürken sarı-grili takım yine şampiyonluğu hedefliyor. Geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligindeki ilk maçında tecrübesizliğinin kurbanı olan Algspor, bu sezon önce Türkiye şampiyonluğunu elde etmek ardından bu kez Avrupa'da Gaziantep'i başarıyla temsil etmeye çalışacak. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takım ile yakından ilgilenirken teknik ekibe ve oyuncu grubuna olan güvenlerinin sonsuz olduğunu dile getirdi.