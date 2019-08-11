İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban'da bayramlaşma programı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.


Recep Tayyip Erdoğan ilçe parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programına, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkgöz, diğer protokol üyeler, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşma programında yaklaşık üç yıldır Araban Kaymakamlığı yapan ve yeni kararname ile Karkamış Kaymakamlığı'na atanan Emin Bağlı vatandaşlarla vedalaşmayı da ihmal etmedi.


Şehit aileleri unutulmadı


Program sonunda ilçe merkezi ve kırsaldaki şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bağlı ve diğer protokol üyeleri şehit aileleriyle de bayramlaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.