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Gaziantep ALG spor yine kazandı

TFF Kadınlar 1.

Ligin Gaziantep temsilcisi, Gaziantep ALG Spor kulübü ligin 9. haftasında 10 Şubat pazar günü Diyarbakır temsilcisi Amedspor Kadın Futbol Takımını kendi evinde 2-1 mağlup etti.


Gaziantep Alg Spor, Amedsporu 3 puanla çok güzel bir futbol oynayarak geçti. Gaziantep ALG Sporun formda olduğu karşılaşmayı 2000'e yakın futbol sever izledi.


İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Gaziantep temsilcisi 90 dakika boyunca üstünlüğünü korudu. 2. yarıda şansız bir gol yedi ancak galibiyetini korudu. İlk golü 10'uncu dakikada Gülbin Hız penaltıdan atarken 2. Golü ise 25. dakikada Zehra Borazancı attı. Böylelikle ligde 3. Olan ALG Spor Kulübü birinci İzmir Konak sporla aralarında sadece 3 puan kaldı.


Maçtan sonra açıklama yapan Kulüp Başkanı Ali GÖZCÜ, “2. yarının ilk maçı olan Diyarbakır Temsilcisi Amedspor karşılaşması bizim için her maç gibi çok önemliydi. Bu maçı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış olduk. Önümüzdeki maçları da kazanıp Gaziantep'e şampiyonluk kupasını getireceğiz. Çok önemli Ara transferlerimizi de yaptık inşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı ve göz doldurucu bir futbol oynayacağız. Ayrıca soğuk ve yağmura aldırmadan takımımızı yalnız bırakmayan Pilot Tayfa taraftar grubumuza ve taraftarlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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