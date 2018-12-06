Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Basketbol 65-63'lük skorla galip bitirdi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Maça taraftarlar büyük bir maçmış gibi ilgi gösterdi. İki taraf için de çok iyi bir maç değildi ama heyecanlı bir maçtı, güzel bir atmosfer vardı. Özellikle savunmada üstüne koymamız gereken bir şey yok. Bazı ufak tefek şeyler dışında savunmada iyiydik. Oyun planına sadık kaldık. Her şey istediğim gibiydi. Takımım genel anlamda hücum ve savunmayı çok iyi yapan bir takım ama bugün ne olduysa hücumda bazı sıkıntılar yaşadık. O yüzden son periyottaki oyundan memnun değilim. O kısımda ne oynadığımızı ben de anlayamadım. Kazandığımız için mutluyuz, özellikle hücumda daha iyi olacağız" dedi.

Bahçeşehir cephesi

Bahçeşehir Koleji Başatrenörü Stefanos Dedas ise maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Oyun beklediğim geçti. İkinci yarıda kendi oyunumuzu sahaya daha iyi yansıttık ve skoru yakama aşamasına geldik.

Farklı bir maç oldu. Eski takımımı ve seyircilerimi gördüm beni çok iyi karşıladılar. Çok iyi bir atmosfer vardı bugün. Taraftarlar salonu hınca hınç doldurmuştu. Ben burada 5 yıl çalıştım. Değişik bir maçtı benim için" ifadelerini kullandı.