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İslahiye‘de karantina altına alınan evler dezenfekte edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinada bulunan evleri ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinada bulunan evleri ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.


Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı merkeze 17 kilometre mesafede bulunan Bayraktepe Mahallesinde tespit edilen Covid-19 pozitif vakanın ardından İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlıkçı personellerin yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 6 ev karantina altına alınmıştı. Karantina işlemleri öncesinde bu evlerde kalanlar bir süreliğine bahçe kısmına alınarak evler dezenfekte edildi.


Güvenlik güçleri karantina altına alınan evde yaşayan vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evlere giriş çıkışlara izin vermiyor.

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