Rektör Özaydın hasta çocuklara kitap dağıtarak moral verdi

Dr. Arif Özaydın, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Karadağ'ın yazdığı, “Duru'nun Mavi Boya Serüveni” kitabını, GAÜN Çocuk Hastanesi'nde yatan çocuklara dağıtarak moral verdi.

GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Prof. Dr. Arif Özaydın, çocuklara “Duru'nun Mavi Boya Serüveni” kitabını armağan ederek, kitaptaki hikâyeleri çocuklara okudu. Hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Prof. Dr. Arif Özaydın, tedavi gören çocuklara moral vermek istediklerini vurgulayarak, yeni hizmete giren GAÜN Çocuk Hastanesi'nde hastaları en iyi şekilde tedavi görmeleri için ellerinden gelenini yapacaklarını ifade etti. Çocuklara dağıttığı kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kitapta çocukların mikrop ve virüslere karşı nasıl korunması gerektiğini ve temizliğin önemini öğreneceklerini belirterek, “Her ne kadar kültürümüz ve geleneğimiz bize su ve sabunun vazgeçilmez olduğunu öğütlüyor olsa da modern şehirlerin kalabalığında temizliğin bizi bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl daha güçlü bir şekilde koruduğunu deneyimlemiş olduk. Temizliğe özen göstermek, elleri sık sık yıkamak, kurallara uymak bizi salgına karşı korumaktadır. Gaziantep Üniversitesi olarak Duru'nun Mavi Boya Serüveni adlı bu eğitici ve eğlendirici kitabı, kişisel hijyenin önemini vurgulamak amacıyla siz değerli çocuklar için yayına hazırladık” şeklinde konuştu.

Kitap yazarı Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Karadağ ise Duru'nun Mavi Boya Serüveni isimli kitabın çocukları eğlendirirken aynı zamanda eğittiğini söyleyerek, “Bu kitap Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniklerini içeren özel bir protokol ile hazırlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın'ın da desteği ile çoğaltılarak bugün yeni açılan Çocuk Hastanemizde yatan çocuklara dağıtıldı. Kitabın okuyan tüm çocuklara faydalı olmasını ve en kısa zamanda salgından kurtulup eski günlerimize dönmeyi diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette; Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Karadağ katıldı.