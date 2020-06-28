Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Amilton'un sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Jahovic'ten önce araya giren Kana-Biyik uzaklaştırdı.
54. dakikada Gaziantep FK'nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffin güçlükle çeldi.
58. dakikada Kenan Özer'in ceza sahasına yaptığı yerden ortaya gelişine dokunan Kayode topu ağlara gönderdi. 1-0
64. dakikada Bünyamin'in ortasında Fredy'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.
66. dakikada Hakan Özmert, Kayode'ye yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kafayla dokunan Jahovic'in şutu az farkla dışarı gitti.
87. dakikada Djilobodji'nin topa elle müdahalesi sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.
88. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic skoru eşitledi. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Djilobodji, Alin Tosca, Junior Morais, Sousa (Jefferson dk. 90 ?), Maxim, Kenan Özer (Muhammet Demir dk. 72), Twumasi (Güray Vural dk. 67), Kayode
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem
Teknik Direktör: Marius Sumudica
FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudryashov, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Ufuk Akyol dk. 71), Fredy, Amilton, Mukairu (Gustavo Blanco dk. 62), Jahovic (Chico dk. 90 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Kayode (dk. 57) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 88 pen.) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Hakan Özmert (dk. 66) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK)