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Üniversite öğrencisi ölen köpeğine kampüste mezar yaptı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğrencisi Özgür Turhal, kaza sonucu ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı.


Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Özgür Tural, 4 yıl boyunca beslediği ve trafik kazası sonucu ölen Robin isimli köpeğini GAÜN'ün kampüsünde yaptırdığı mezara gömdü. Mezara, köpeğinin isminin yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini de yazdıran Tural, ”Can dostumu kaybettiğim için çok üzgünüm” dedi.


Gaziantep Üniversitesi'nin kazaya ilişkin hassasiyeti ve izniyle köpeği Rabin'in vefatını takiben yerini inşa ettiğini söyleyen Özgür Tural, “Üniversitemizin hassasiyet göstererek, yasıma ortak olmalarına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmalarına çok minnettarım. Bu hususta Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a hassasiyetleri için teşekkür ederim. Dilerim ki bu hassasiyetler her zaman devam eder, hayvan dostlarımızın bizlerle birlikte yaşam sürebilecekleri ortamı ve atmosferi zarar vermeyecek şekilde oluşturmayı başarırız” diye konuştu.

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