Güneşi gören ısınmaya çıktı

Tüm yurdu olduğu gibi Doğu Karadeniz'i de etkisi altına alan soğuk havanın ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Açık hava ve güneşi gören vatandaşlar parklara akın ederek güneşin tadını çıkardı.

Öte yandan şehir merkezinde güneş yüzü gösterirken yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde ise kapalı köy yolu kalmadı. Karın yağmasıyla harekete geçen İl Özel İdareye bağlı ekipler anlık müdahaleler ile kısa sürede köy yollarını ulaşıma açtı.