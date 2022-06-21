Yol kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde bir kadının yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesi Çömlekçi grup yolu Gültepe köyü mevkiinde yol kenarında çalılıkların arsında vurulmuş halde bulunmasına ilişkin JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Kadın cesedinin Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu tespit edilirken cinayet zanlısı olarak ise M.A. (52) ve yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele'de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı M.A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova'nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.