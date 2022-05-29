10 metrelik gemiyi karadan yürüttüler, gören hayrete düştü

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi'nin destekleri ile ‘Fetih Yeniden Zonguldak 1453' adlı etkinlik düzenlendi. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gençler ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonda Yeniçeriler ve Sipahiler ile birlikte Mehteran Marşı eşliğinde 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğindeki gemi karadan Madenci heykelinden valilik binası önüne kadar yürütüldü. Gemiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise ellerine cep telefonlarını alarak o anlatı kaydetti. Valilik binası önünde İstanbul'un fethini anlatan gösteriler de büyük beğeni topladı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “İl müdürlüğü olarak her zaman biz gençlerin sosyal, kültürel manevi değerlere sahip çıkması bakımından faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra da devam ettireceğiz. Bugün de İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle bir program planladık arkadaşlarımızla ve gençlik merkezinde gençlerimizle beraber 10 metre uzunluğunda, 2.5 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde bir gemi yapalım dedik ahşaptan. Bunu fetih kutlama programında gerçekleştirelim dedik. Program neticesinde Madenci heykeli önünden başlamak suretiyle valilik önüne kadar gençlerimizle birlikte bu duyguyu yaşayarak, o dönemki ruhu ve maneviyatı yaşayarak gemiyi karadan yürüttük. Yeniçerilerimiz, Sipahilerimiz, gemiyi çeken arkadaşlarımız ve mehteran takımımızla birlikte vatandaşlarımıza da bu duyguyu yaşattığımızı düşünüyoruz Zonguldak'ta ilk defa böyle bir organizasyon oldu. Gemiyi 3-4 hafta gibi bir zamanda tamamladık ve 20'nin üzerinde bir gencimizle yaptık. Çok farklı zamanlarda farklı kişiler katıldı. Çok güzel oldu, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, “569. yıl dönümünü kutladığımız fetih dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. İstanbul'un fethi dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bütün tarihçilere göre Orta Çağ'ın kapanması, Yeni Çağ'ın açılması demektir. Büyük Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalması demektir. Onun için biz bu fethi anlamalı, yeni yetişen nesillerimize de çok iyi aktarmalıyız. Bugün buraya katılan gençler o mesajı verdi. Zonguldak halkı bu Anadolu'nun her karış toprağına sahip çıkacağının mesajını verdi. Şairin dediği gibi ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdik Ulubatlı Hasan'dan. Biz bu selamı almaya devam edeceğiz” dedi.

Program mehteran gösterileri ile son buldu.

Emre Can Bayram

