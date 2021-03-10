105 yaşındaki Münevver Nine 71 yaşındaki kızıyla aşı oldu

Selanik'ten 1900'lü yılların başında göç ederek Anadolu'ya yerleşen Rızvan ve Hatice çiftinin 1908 yılında dünyaya gelen kızları Münevver Sönmez, 1928 yılında Ahmet Sönmez ile evlendi.

Sönmez çiftinin bu evlilikten 11 çocuğu dünyaya geldi. Ahmet Sönmez 1979 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti. Bu süreçte Münevver Sönmez'in 11 çocuğunun yanı sıra 7 gelin, 4 damadı, 37 torunu, 75 torununun çocuğu ve 5 torununun torunu dünyaya geldi. Sönmez'e yıllar sonra çıkartılan kimlikte ise doğum günü 1916 olarak yazıldı. Resmi olarak 105, gerçekte ise 113 yaşında olan Münevver Sönmez'in çocuklarından 4'ü, gelinlerinden ise 3'ü hayatını kaybetti.

Münevver Sönmez'e 71 yaşındaki kızı Zeliha Gençer bakıyor. Sönmez yaklaşık bir yıldır Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse yakalanmadan hayatına devam etti. İspanyol Gribi salgını olduğunda da hayatta olan Sönmez, korona virüs salgınını da hastalanmadan atlattı. Çok yaşlı olduğu için sağlık ocağı ya da hastaneye gidemeyen Sönmez, Adana İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aşı olmak için yardım istedi. Bunun üzerine il sağlık müdürlüğü bir ekip gönderip hem Sönmez'e hem de ona bakan 71 yaşındaki kızına aşı yaptı.

Sönmez, daha önce de çok aşı olduğunu söyleyerek, “Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Benim 11 çocuğum var 4'ü öldü. Kaç torunum var onu de bilmiyorum o kadar çok ki” diyerek sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kızı Zeliha Gençer de çok yaşlı oldukları için hastaneye ya da sağlık ocağına gidip aşı olamadıklarını, bu nedenle sağlık görevlilerinin eve gelip aşı yaptığını söyleyerek onlara çok teşekkür etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

