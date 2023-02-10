113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj var

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında acı haberlerin yanı sıra inanılmaz kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Büyük felaketin 113. saatinde enkazdan çıkarılan küçük Mesut, Arda Güler'e mesaj yolladı. Mesut mesajında, "Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın.” dedi. Mesajı alan Arda Güler enkazdan kurtarılan küçük Mesut'a, “Güzel kardeşim sen pes etmedin. Sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun.” diye cevap verdi.

Ahmet Emin Şentürk

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