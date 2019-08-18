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14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 78'inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında yaşanmıştı. Kazada iddiaya göre Abdulhakim A.'nın kullandığı otomobil, Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmıştı. Kazada hafif ticari araç bariyerlere çarpıp dururken, traktör devrilmiş ve 1'i ağır 14 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün aniden şerit değiştiren bir minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü. Seyir halindeki bir otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.  

Hüseyin Bozkurt
 

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