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1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi

1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi
1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG kapsamında İstanbul’da düzenlenen “Fetih Spor Fest” organizasyonun kazananları belli oldu. Fatih Belediyesi ile ortaklaşa yapılan “Fetih Spor Fest” etkinliğinde 6 spor dalında müsabakalar düzenlendi.

Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Merkezi'nde düzenlenen “Fetih Spor Fest” kazananları belirlendi. Kros, Geleneksel Okçuluk, Kürek, Dragon Bot, Kano ve Yelken olmak üzere toplam 6 spor dalında müsabakalar düzenlendi.

“Denizlerin Fatihi Beykent”
Yarışlarda 46 üniversiteden 610 sporcu (350 erkek-260 kadın), 111 üniversite takımı (57 erkek-54 kadın) mücadele etti. Şampiyona yarışlarında Dragon Bot Erkekler kategorisinde Beykent Üniversitesi Türkiye 3.'sü, Dragon Bot Kadınlar kategorisinde ise Türkiye 2.'si olma başarısını gösterdi.

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