1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi

Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Merkezi'nde düzenlenen “Fetih Spor Fest” kazananları belirlendi. Kros, Geleneksel Okçuluk, Kürek, Dragon Bot, Kano ve Yelken olmak üzere toplam 6 spor dalında müsabakalar düzenlendi.

“Denizlerin Fatihi Beykent”

Yarışlarda 46 üniversiteden 610 sporcu (350 erkek-260 kadın), 111 üniversite takımı (57 erkek-54 kadın) mücadele etti. Şampiyona yarışlarında Dragon Bot Erkekler kategorisinde Beykent Üniversitesi Türkiye 3.'sü, Dragon Bot Kadınlar kategorisinde ise Türkiye 2.'si olma başarısını gösterdi.