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195 göçmenden kişi başı 6 bin dolar aldılar, birine tekneyi bırakıp denize saldılar

195 göçmenden kişi başı 6 bin dolar aldılar, birine tekneyi bırakıp denize saldılar
195 göçmenden kişi başı 6 bin dolar aldılar, birine tekneyi bırakıp denize saldılar

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 195 kaçak göçmenin Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışırken Marmara Denizi'nde yakalandığı teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Göçmen kaçaklığı yapan şahısların kişi başı 6 bin dolar aldığı ve içlerinden birisine tekne kullanmayı öğrettikleri aktarıldı.

195 göçmenden kişi başı 6 bin dolar aldılar, birine tekneyi bırakıp denize saldılar - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Marmara Denizi'nde şüpheli bir tekneye yaptığı operasyonda 195 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan araştırmalardan sonra 195 kaçak göçmenin Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışırken Marmara Denizi'nde yakalandığı teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kaçak göçmenlerin içerisinde bulunan birisinin önceden tekne kullanmayı öğrenip plan yaptığı ortaya çıktı.

Kişi başı 6 bin dolar almışlar

Ayrıca göçmen kaçaklığı yapan şahısların kişi başı 6 bin dolar aldığı ve içlerinden birisine tekne kullanmayı öğrettikleri de öğrenildi. Teknede yakalanan 195 kaçak göçmenin su ve yiyecek ihtiyacı giderildikten sonra, havanın soğuk olması nedeniyle kalmaları için bir süre önce kapanan Şarköy Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü aktarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Halil Dağ
 

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