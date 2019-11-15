25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor

Tokat'ta II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümüne rastlayan 1902 yılında kesme taştan yaptırılan 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi, 117 yıldır zamana meydan okuyor. Tarihi saat kulesi, 25 yıldır baba yadigarı saat tamirciliği mesleğini yapan 51 yaşındaki Ahmet Unan'a emanet. Saat kulesinin altındaki iş yerinde mesleğini icra eden Unan, 8 günde bir 132 basamak çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor. Bugüne kadar bozulmadan çalışan saatin bakımını yapan Unan, o zamanın teknolojisi ile yapılan saatin dişlilerinde aşınma dahi olmadığını kaydetti. Babasından devraldığı mesleği yaşatmaya çalıştığını ifade eden Unan, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse olmadığını belirterek, “Benden önce burada bir ustamız vardı, yaşlı olduğu için pek fazla inip çıkamıyordu. O işi bıraktı, biz devam ettik. Belli bir yaştan sonra insan buraya inip çıkmakta zorlanıyor. 8 günde bir çıkıyorum mekanizmayı kuruyorum. Saatin kurulumu yapıldığında 15 günmüş ama halatta kısaltma olmuş, değiştirme imkanı yok. İlave takılmış, o nedenle 8 güne düşmüş” dedi.

Saat kulesinin halkın katkıları ile 1902 yılında yapıldığını ifade eden Unan, “Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılında saat kulelerinin yaygınlaştırılması için fetva vermiş. Halkın yardımıyla belediye başkanı Enver Bey'in katkıları ile yapılmış” diye konuştu.

Kışın hava şartlarının çok çetin geçtiği dönemlerde yelkovan ile akrebin donması nedeniyle saati çalıştırmadıkları günler olduğunu ifade eden Unan, onun dışında bugüne kadar saat kulesinin arıza vermediğini sözlerine ekledi.

Tokat'ta ilk göze çarpan tarihi eserlerden biri olan saat kulesi Behzat Camii yanında Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine 23 saat kulesinden biri olarak 1902 yılında Tokat Belediye Başkanı Mütevellioğlu Enver Bey ve Mutasarrıf Bekir Paşa'nın öncülüğünde Tokatlılar tarafından 3 katlı olarak yaptırıldı. 1915 yılında bir kat daha eklenen saat kulesi, 33 metre yüksekliğe ulaştı.