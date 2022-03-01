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30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Erzincan’da 30 adet suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Erzincan kent merkezinde motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı belirledi. Şüpheli U.P.'nin birçoğu hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak çalıntı motosikletin bazı parçalarının sökülmüş halde motosiklete ait plaka ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Akbuğa

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