35 sanığın yargılandığı Deniz Hava Komutanlığındaki FETÖ davasında 1 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminde Donanma Komutanlığında eylemlere katılanlara yönelik açılan davada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin tamamlanamaması nedeniyle ayrılmasına karar verildi. 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı dava sabah saatlerinde sanıkların Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salona getirilmesi ile başladı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar Tezcan Kızılelma, Zabit Kişi, Ömer Faruk Gülbahçe, Halil İbrahim Temel, Ali İhsan Gürler, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Hacı Darıcı ve Hasan Tüncay ise tutuklu olarak yargılandıkları davaya Silivri Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Cumhurbaşkanlığı Avukatı Abdullah Yörük'ün de takip ettiği davada İbrahim Tosun, Sezgin K., Sait K., F. G. ve Y.U. tanık olarak dinlendi.

Farklı bir dosyadan 8 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan İbrahim Tosun, SEGBİS aracılığı ile tutuklu olduğu cezaevinden davada tutuksuz yargılanan İ.Ç. hakkında tanıklık yaptı. Tosun, duruşmada verdiği ifadesinde İ.Ç.'yi babalarının aynı kurumda çalışıyor olması vesilesi ile tanıdığını ve küçüklükten beri arkadaş olduklarını ifade etti. İ.Ç.'nin Kocaeli'ye taşındığını öğrendiğinde ziyaretine gittiğini iddia eden İbrahim Tosun, “Bu yapılanmayla herhangi bir bağlantım yok. İ.Ç. ile babalarımızın aynı kurumda çalışıyor olmasından dolayı tanışıklığımız var. Daha sonra ben Konya'ya gittiğimde İ.Ç. ile görüşmemiz oldu. Daha sonra ben İ.Ç.'nin Kocaeli'ye taşındığını öğrendiğim. Ben mahrem abi değilim. Kendisine bir ziyarette bulundum. Bu ziyaret kesinlikle örgütsel bir bağlantı değildir. Görüşmelerimiz iki arkadaşın masumane görüşmesiydi bu. Onun da FETÖ ile bağlantısının olmadığını düşünüyorum” dedi.

Tanıklar Gölcük Donanma Komutanlığında yaşananları anlattı

Daha sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığında Üs Savunma Harekat Merkezi tarafından görevlendirildikleri sırada darbe girişimine katkı sağladıkları iddiası ile tutuksuz yargılanan İ.Ç. ve R.P. ile ilgili darbe girişimi sırasında yaşadıkları olayları anlatmak için SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılan tanıklar, Gölcük Donanma Komutanlığında yaşanan gelişmeleri anlattı. SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlanan Sezgin K., sanıklardan İ.Ç. ve R.P.'nin darbe girişimini destekler harekette bulunmadığını ifade etti. Yine duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılan Sait K. ise görev aldığı Gölcük Donanma Komutanlığı kapısında Üs Savunma Harekat Merkezi tarafından görevlendirildiğini ve darbe girişimi sırasında davada yargılanan İ.Ç. ve R.P. ile herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi.

“Haberleri izleyince olaylar kafamda şekillenmeye başladı”

Duruşmada tanık olarak SEGBİS aracılığı dinlenen F.G. ise astsubay rütbesi ile Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığında görev yaptığı sırada 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaşanan olaylar hakkında tanıklık ederek, “22.30'da telefonlara aranarak güvenlik alarmının kırmızıya yükseltildiği ve bölüğe gelmemiz söylendi. Birlikte tüm askerlerin silahlandırıldığını gördüm. Bunun emniyet planı dahilinde olduğunu düşündüm. Bize daha önce tebliğ edilen kırmızı kod planına uygun olarak yapılmıştı. Terör nedeni ile alınan bir ihbar olduğunu düşündüm. Ancak daha sonra haberleri izleyince olaylar kafamda şekillenmeye başladı. Askerleri silahsızlandırarak koğuşlarına götürdük ve başlarına çavuş diktik. Ben o gün askerleri başlarına bir şey gelmemesi için silahsızlandırarak koğuşlarına götürdüm. Olaylara karışmasın, başlarına bir şey gelmesin diye bekledim. Benim yokluğumda nöbetçi subaylar askerleri içtima alanına çıkartmış. Ömer Faruk Gülbahçe'yi o akşam kapıdaki iş makinelerinin neden geldiğine bakmaya giderken gördüm. Kapıdaki asker anons geçerek seslerinden dolayı tanklar geldiğini telsizden anons etti. Daha sonra gelenlerin tank değil, iş makinesi olduğunu anons etti” dedi.

Tanık, Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığında yaşadıklarını anlattı

Davada tanıklık eden görevden açığa alınmış olan Y.U., Hatay'a tayin edildiği 15 Temmuz darbe girişimi günü taşınmak için evinde eşi ile birlikte eşyalarını toplarken gelen bir haber üzerine eski görev yeri olan Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığına durumu öğrenmek için gittiğini söyleyerek, davada tutuklu yargılanan Binbaşı Mustafa Özdemir ile arasında yaşananları anlattı. Y.U., komutanlığa gittiğinde karşılaştığı eski İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir'in kendisine sıkı yönetim yazısının olduğu bir mesajı gösterdiğini ve direktifin Tuğamiral Tezcan Kızılelma tarafından iletildiğini belirterek, kendisinin de verilen emre uyması gerektiğini söylediğini belirtti. Emire uymayacağını belirterek yanından ayrıldığını ifade eden Y.U., daha sonra komutanlık önünde bulunan polis memurları ile iletişim kurarak, içeride gerçekleşebilecek darbe girişimine karşı olduğunu söylediğini kaydetti.

Duruşmada 1 tutuklu sanık tahliye oldu

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıklardan Hasan Tuncay'ın tahliye edilmesine, Halil İbrahim Temel'in mahkeme hakkındaki yetkisizlik temelinin reddedilmesine ve davanın 8 Ocak 2019 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Murat Kanber - Kübra Topçuoğlu

