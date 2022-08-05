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4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı
4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

Tekirdağ’da 4 farklı hırsızlık suçundan aranan zanlı, çalıntı oto ile kaçarken yakayı ele verdi. Şahıs daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5’inci hırsızlığı yaparken yakalandı - Tıkla İzle

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinden bir kamyonetin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan kamyon üzerinden plakalarının çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden marka motosikletin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden başka birmotosikletin çalınması olayları olmak üzere 4 farklı hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı.

5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

Araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T. D. (34) isimli şahıs çalıntı oto ile kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Çalınan oto, motosiklet ve plakalar temin edilerek sahiplerine teslim edildi. T.D. isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Halil Dağ - Serdar Şahin

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