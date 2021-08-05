65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar

Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taş Ocağı sokağında önceki hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren kimliği belirsiz 2 hırsız aracın kapısını açtıktan sonra düz kontakla aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. 65 yıllık birikimi ile zorla aldığı aracın çalındığını öğrenen Şükrü Yüksel ise olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Park halindeki otomobilin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 1 dakikada çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi olan hırsızlardan önce biri gelip aracın kapısını zorluyor. Daha sonra diğer hırsızın gelmesiyle aracın kapısını açan şahıslar arabayı çalıştırdıktan sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

“Otomobil çalındı ama halen borcunu ödüyorum”

Elektronik tamiratı yapan ve otomobilin halen daha borcunun bitmediğini belirten Şükrü Yüksel, “Fazla değerli olmasın, kimsenin gözüne batmasın diye emekli aylığımla taksitle bir tane araba aldım. Hala da borcunu ödüyorum. Daha da 17 bin lira borcu var. Eski bir araba aldık 1997 model, onu çaldılar burada bir sürü değerli araba varken onu çaldılar. Arabanın değeri 40-50 bin lira ama onu çaldılar. 65 seneden beri birikimim bu başka birikimim yok. İş yeri bana ait bina olarak, burada kalıyorum. 65 yıllık yaşamımda biriktirdiğim para gitti” dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş

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