90 bin liralık dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinde yaşan Y.B isimli şahıs, abisi H.B ve kendisinin ortak arkadaşı olan Ankara'da ikamet eden T.K isimli şahıs ile görüşerek, sosyal medyadan tanıştığı S.Y isimli bayan şahısta yüklü miktarda Avusturya doları olduğunu belirtti. T.K isimli şahıs 90 bin TL karşılığında 183 bin 300 Avusturya doları vereceklerini söyleyerek buluşmak istediklerini belirtti. Y.B isimli şahıs ve abisi H.B parayı almak için diğer şahıslarla buluştu. 90 bin TL'yi alan diğer şahıslar, 183 bin 300 Avusturya dolarını vermeden olay yerinden kaçtı. Y.B ve abisi H.B emniyete giderek dolandırıldıklarını beyan ederek şahıslardan şikayetçi oldu.



Karacasu İlçe Emniyet Amirliği kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.