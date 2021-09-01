A Milli Takıma son dakika şoku

Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada sağ taraftan Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
45' Karşılaşmada ilk yarı hakemin düdüğü ile sona erdi
46' Maçın ikinci yarısı başladı.
72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haksabanovic'in plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
77. dakikada ceza yayı önünde Burak'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mijatovic'te kaldı.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Kerem'in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Radunovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Alpaslan Öztürk dk. 82 ?), Cengiz Ünder (Enes Ünal dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı (Orkun Kökçü dk. 66), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Kerem Aktürkoğlu dk. 75), Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Radunovic dk. 65), Marusic, Kosovic (Raickoic dk. 57), Scekic, Haksabanovic (Osmajic dk. 78), Djurdjevic, Bozovic (Ivanovic dk. 66)
Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Beciraj, Martinovic, Vulaj, Ivanovic, Simic
Teknik Direktör: Miodrag Radulovic
Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40), Radunovic (dk. 90+7) (Karadağ)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Burak Yılmaz (Türkiye) Bozovic, Djurdjevic, Vujacic, Savic (Karadağ)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu