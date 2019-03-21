İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD, 3 bin Suriyelinin ölümüne sebep oldu

ABD, 3 bin Suriyelinin ölümüne sebep oldu
ABD, 3 bin Suriyelinin ölümüne sebep oldu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2014 yılından beri yaptıkları hava saldırılarının 3 bin 35 sivilin hayatına mal olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye'de 2014'ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar hakkında rapor yayımladı. SNHR, koalisyon güçlerinin Eylül 2014'ten beri 924'ü çocuk, 656'sı da kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu. 

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun “zorla” 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Raporda, sivil ölümlerin yüzde 32'sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilerek, “Trump'ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi.” denildi.

Yayınlanan istatistiklerde, Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği gözlendi.

Ayrıca raporda, saldırıların 25'inin okul ve 15'inin sağlık ocağı olmak üzere, en az 172 saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığı kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.