ABD Adalet Bakanlığı, Memphis Polis Departmanı'na ilişkin incelemeye katılacak

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 7 Ocak'ta 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'un polisler tarafından dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma devam ederken, Adalet Bakanlığının, Memphis Polis Departmanı'na ilişkin başlatılan incelemeye katılacağı açıklandı. Memphis Belediye Başkanı Jim Strickland yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının yanı sıra Uluslararası Polis Şefleri Birliği'nin de belediyenin Memphis Polis Departmanı'nın özel birimlerini ve güç kullanma politikalarını değerlendirmek için talep ettiği "bağımsız, harici bir incelemeye" katılacağını aktardı. Adalet Bakanlığı'nın incelemede, Toplum Odaklı Polislik Hizmetleri Ofisi ile yer alacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Nichols'ın 7 Ocak'ta Memphis şehrinde polisler tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulmuş, ardından 5 polis tarafından feci şekilde dövülmüştü. Polisler tarafından ağır yaralanan siyahi genç, 10 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Siyahi gencin ölümüne yol açan 5 siyahi polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınmış, daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Soruşturma devam ederken Nichols'un ölümüyle ilgili 26 yaşındaki polis memuru Preston Hemphill'in de açığa alındığı bildirilmiş, Hemphill'in Nichols'u trafik ihlali iddiasıyla durduran polis memurlarından biri olduğu aktarılmıştı.

Memphis Polis Departmanı ise, Nichols'un ölümüne neden olan polislerin bağlı olduğu "SCORPION" (Akrep) biriminin kalıcı olarak kapatıldığını duyurmuştu.

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