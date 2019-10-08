ABD Başkanı Trump: 'Kürtlere finansman ve silah yardımı yapıyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarını sürdüren Trump, “Suriye'den ayrılma sürecinde olabiliriz ancak hiçbir şekilde özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk etmedik. NATO üyesi ne ticaret ortağımız Türkiye ile olan ilişkimiz gibi” dedi.

Türkiye'de Kürt nüfusunun fazla olduğunu kaydeden Trump, “Suriye'nin bir kısmında 50 askerimiz kalırken bölgeyi terk ettiler. Türkiye tarafından yapılan zorla veya gereksiz yere mücadele, ekonomisine ve kırılgan dövizine zarar verecek. Kürtlere finansman ve silah yardımı yapıyoruz” dedi.