ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afganistan temaslarının ardından Hindistan'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Modi ve Pompeo'nun iki ülke ilişkilerini değerlendirdiğini ifade etti. Kumar, görüşme sonrası Pompeo'nun Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Hindistan ziyareti dün başkent Yeni Delhi'de yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Göstericiler, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıyarak ABD karşıtı sloganlar atmıştı.