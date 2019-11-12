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ABD, Iraklı protestocuların öldürülmesini kınadı

ABD, Iraklı protestocuların öldürülmesini kınadı
ABD, Iraklı protestocuların öldürülmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak yönetiminin gösterileri bastırmak için başvurduğu aşırı şiddet sonucu protestocuların öldürülmesini sert bir dille kınadı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, barışçıl protestoların demokrasi sisteminin temel unsuru olduğunu belirterek, Irak güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması yüzünden birçok sayıda protestocunun öldürülmesi ve kaçırılmasını sert bir dille kınadı.

Protestocuların meşru isteklerini acilen yerine getirilmesi için Başbakan Abdülmehdi'yi reform yapmaya ve yolsuzluklara son vermeye çağıran Pompeo, ülkesinin iki taraf arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde gelişmiş, müreffeh, egemen ve güçlü bir Irak'ı desteklemeye ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda desteklerinin süreceği vaadinde bulundu.

ABD Irak'taki krizi sonlandırmak için ülkede erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı İran'a yakınlığı ile tanılan Şii siyasi taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 300'den fazla kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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