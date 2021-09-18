ABD'de Covid-19'dan ölenlerin anısına yaklaşık 640 bin beyaz bayrak

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anısına başkent Washington'da bulunan National Mall Park'ta yapılan serginin açılış töreni gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren ABD'lileri temsilen 640 binden fazla beyaz bayraktan oluşan "In America: Remember" başlıklı sergi, 3 Ekim 2021'e kadar devam edecek. Sergide, tek tek elle yerleştirilen bayrakların yanı sıra 6 kilometrelik yürüyüş yolları ve ziyaretçilerin oturması için beyaz banklar da bulunuyor. Sergide, kişilerin çevrimiçi veya bireysel başvuruyla virüse yakalanan sevdiklerine bayrak adayabilmesine imkan tanınıyor.

Projeyi tasarlayan sanatçı Suzanne Brennan Firstenberg açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Rakam çok büyüdüğünde kişileri gerçekten anlamak zorlaşıyor, bu yüzden fiziksel hale getirmek istedim. Bütünsel olarak ele alındığında, bu empatinin fiziksel bir tezahürüdür" dedi.

"Bir bayrağın içerdiği tüm kederi düşündüğünüzde o zaman bakışlarınızı kaldırırsınız. Sanatın gücü budur, kaybımızın büyüklüğünü anlamak" diyen Firstenberg, serginin ABD'lilere pandeminin bedeli üzerine düşünmeleri için alan sağlamasını umduğunu söyledi.