ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

ABD, korona virüs vaka sayısı ile dünya genelinde birinci sırada yerleşti. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 104 bin 839'a ulaştı. ABD'de korona virüsü tüm ülkede etkili olmaya başlarken bugüne kadar daha çok New York, Washington, California gibi sahil eyaletlerinde görülen virüs vakaları ile ilgili olarak iç eyaletlerde de sayılar artış göstermeye başladı. Chicago ve Detroit'in yeni sıcak bölgeler olması bekleniyor. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot yaptığı açıklamada “New York'ta ne olduğunu görüyorum. Bence bu hepimiz için dikkatli olmamızı söyleyen bir işarettir” dedi.

ABD Belediye Başkanları Konferansı'nın yaptığı araştırmaya göre birçok şehir yaklaşan krize hazır değil. Organizasyon Federal hükümeti acil desteğe çağırırken görüşülen 192 şehrin yüzde 90'ının yeterli miktarda koruma ekipmanına sahip olmadığı kaydedildi. Eksikliği duyulan malzemeler ile ilgili olarak “Savunma Üretim Kanununu” devreye sokan Trump yaptığı açıklamada “Kanun uyarınca General Motors'a solunum cihazı üretmek ile ilgili Federal kontratları kabul etme, uygulama ve öncelik vermesini şart koştum” dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo virüsten şu ana kadar en çok etkilenmiş olan New York'un tek başına 30 bin solunum cihazı ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio'da solunum cihazları ile ilgili olarak “Bu iyiye gitmeden çok daha kötü bir hal alacak. Solunum cihazı olmadan doktorlar hayat kurtaramaz” dedi.

New York'ta şu ana kadar 519 kişi hayatını kaybetti. New York'ta tespit edilen vaka sayısı ise 44 binden fazla. Bin 583 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Solunum cihazlarının maliyeti ise 25 bin ila 50 bin dolar arasında olduğu belirtildi. Cihazlar özellikle Covid-19'u ağır geçiren ve yoğun bakıma muhtaç olan hastaların oksijen alıp vermesini ve solunum yollarındaki baskının azaltılması için hayati önem taşıyor. Bir yandan virüsün sebep olduğu hastalık ile baş etmeye çalışan eyaletler bir yandan da yayılmanın önüne geçebilmek için durdurulan ekonominin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyor. Birçok eyalet ve bölgede elektrik, su ve benzeri fatura ödemelerinin aksaması durumunda hizmetin kesilmemesi yönünde karar alan yetkililer halkın üzerindeki ekonomik yükü azaltmaya çalışıyor.

Kaliforniya'da bankaların birçoğunun 90 gün boyunca mortgage ödemelerini askıya aldığını belirten Kaliforniya Valisi Gavin Newsom bin hasta kapasiteli USNS Mercy'nin Los Angeles Limanı'na gelmesi ile ilgili yaptığı konuşmada kirasını ödeyemeyenler için “Evden çıkartılma olmayacak. Covid-19 nedeni ile yapılamayan ödemeler ile ilgili yaptırım olmayacak” dedi.

Ekonomi durma noktasına geldi

ABD'de virüs sebebi ile ekonomi durma noktasında. Bugün borsa değer kaybederken, birçoğu maaş çekinden maaş çekine yaşayan milyonlarca Amerikalı geçim endişesi içerisinde. Bu endişeleri gidermek için önce senatoda ardından temsilciler meclisinde kabul edilen 2 trilyon dolarlık destek paketi bugün akşam üstü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe sokuldu. Oval ofiste kanunu imzalayan Trump, "Demokratlara ve Cumhuriyetçilere bir araya geldikleri için ve Amerika'yı ilk sıraya koydukları için teşekkür ederim” dedi.

Yürürlüğe giren 2 trilyon dolarlık kanun vatandaşlara kişi başı bin 200 dolara kadar direkt nakit desteği sunarken, eyaletlere, küçük, orta ve büyük firmalar ile sağlık sistemine büyük ödemeler içeriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli alınacağını duyurdu. Doktor ve sağlık çalışanı arayışı nedeni ile meslek grupları için vize kolaylığı sağladığını duyuran ABD Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk İşleri Birimi tarafından “Profesyonel uzman tıp personeli için vize güncellemesi ‘'adı altında bir bildiri yayınlandı. Birim, bildiri ile ABD'de çalışmak isteyen doktor ve sağlık çalışanlarını en yakın ABD Büyükelçiliğine başvurmaları istenildi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu - Hasan Çelik