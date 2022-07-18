ABD'de silahlı saldırılara kurşun geçirmez kabin önerisi

ABD'de son zamanlarda artan silahlı saldırıların ardından okullara kurşun geçirmez kabin yerleştirme önerisi gelmeye başladı. ABD'nin Florida eyaletindeki kurşun geçirmez kabin üreten bir firma, okullara söz konusu kabinlerin yerleştirilmesinin öğrencilere üst düzey bir koruma sağlayacağını belirtti.

Firma, kurşun geçirmez kabinlerin yalnızca okullarda değil, işletmelerin ve devlet yetkililerinin korunmasını için de kullanılabileceğini bildirdi.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yayınlanan soruşturma raporunda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarılmıştı.