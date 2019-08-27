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ABD'den Lübnan'ı bombalayan İsrail'e destek

ABD'den Lübnan'ı bombalayan İsrail'e destek
ABD'den Lübnan'ı bombalayan İsrail'e destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak, Lübnan’ın "savaş ilanı" uyarısına karşı ülkesinin İsrail’i destekleyeceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İsrail savaş uçaklarının sınırdaki 3 noktayı bombalaması üzerine bunun “savaş ilanı” olduğunu söylemişti. Michel Aoun, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını çiğnediğine dikkat çekerek, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz” dedi. Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Mike Pence, İsrail'in nefsi müdafaasında yanında olacaklarını açıkladı. Pence sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail'in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. Başkan Trump'ın yönetiminde ABD her daim İsrail'in yanında olacaktır” ifadelerini kullandı. 

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