AB'den üye ülkelere "İngiltere'ye zorunlu olmayan seyahatleri durdurun" çağrısı

İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki endişe giderek artıyor. Söz konusu açıklamanın ardından AB ülkeleri, İngiltere'ye seyahatleri durdurma kararı almıştı. AB tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 üye ülkeye bir sonraki duyuruya kadar İngiltere'ye "zorunlu olmayan" tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.
AB Adalet Komiseri Didier Reynders ise yasak kapsamında yaşanabilecek mağduriyetlere değinerek, "Sınırsız seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir" ifadelerini kullandı.