Abdullah Avcı: 'Hücumda ne kadar iştahlıysak, savunmada da olmalıyız'

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik skorla yendi. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç hazırlıklarını Yeni Malatyaspor'un taktiğine göre yaptıklarını dile getiren Avcı, “Geçen sene son 3-4 maçta 3'lü oynayan, buna geçiş yapan, hocalarının devam ettiği, hazırlık maçlarını o şekilde oynadıklarından, savunma ve hücumu rakibe göre çalıştık. Zemin dışardan yeni yapılmış görünse de iki taraf için sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir zeminde mücadele ettik. Topa sahip olmada basit top kayıpları yaptık" dedi.

Takımının savunma konusunda eksiklikler yaşadığını dile getiren Avcı, "Oyunu daha domine oynayabilirdik. Rakip özellikle kenar ortalarda çok etkili oluyordu, ilk gölü bundan yedik. Hücumda ne kadar iştahlı oynuyorsan, savunmayı da aynı iştahla oynamamız gerekiyor. Daha sezonun başı, takım savunmasıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Başlangıçlar çok önemlidir. Hem Avrupa kupasında tur atlamak hem lige böyle bir başlangıç yapmak hedeflere doğru gitmekte. Hem takımı beraber hareket etmesini, oyununu, Trabzonspor seyircinin içine katılımıyla beraber savunmayı daha hızlı yapan, daha coşkulu oynayan anların desteğiyle beraber hedeflere adım atmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.