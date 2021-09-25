Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mmerkel'in Balotteli'ye faul yapmasıyla Adana Demirspor serbest vuruş kazandı. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Yunus kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

11. dakikada Gaziantep savunmasının çıkartmaya çalıştığı topu kesen Vargas'ın arka direğe gönderdiği pasla topla Yunus Akgün buluştu. Yunus kaleci Günay'ın üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada Gaziantep'in atağında sağdan topu alan Oğuz bekletmeden kenar çizgisi üzerinden ortasını ceza sahası içine açtı. Muhammet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Adana Demirspor sahasından çıkmaya çalışırken, konuk ekipten Messaoudi topu kesip Muhammet Demir'e verdi. Muhammet ceza alanı içerisinde kale ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda RAssoul kritik bir hamle ile topu uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Adana Demirspor'un atağında Yunus topu Balotelli ile buluşturmak istedi. Ancak top auta çıktı.

57. dakikada Gaziantep'in atağını kesen Svensson Yunus'a pasını verdi. Ceza alanına kadar topu götüren Yunus, solda boşta olan Balotelliyi topla buluşturdu. Balotelli'nin sol çaprazdan sert vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan seri çalımlar attıktan sonra Assombalonga ceza sahası içerisine ortasını açtı. Gaziantep'in savunma oyuncusu Caulker'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

70. dakikada Gaziantep'de kazanılan serbest vuruşunda Muhammet Demir topun başında geçti. Muhammet'in şutunda top üstten auta çıktı.

78. dakikada rakibin orta alanda pasını kesen Assombalonga topu taca çıkmadan alarak yaptığı ortada defansta çarpan top, ceza yayı önünde bulunan Sinan kontrol etti. Sol arka direkte boşta Balotelli'yi gören Sinan pasını verdi. Balotelli gelişine çektiği sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada Metehan Mimaroğlu orta sahadan defansa arkasına kaçan Assombalonga'ya pas verdi. Topu alarak hızla eza alanı içerisine kadar ilerleyen Assombalonga altı pas içerisinde düşürülerek penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Assombalonga topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson (Tarık Çamdal dk. 81 ?), Samet, Simon Deli, Rassoul, Sinan (İzzet Çelik dk. 89 ?), Stambouli, Vargas (Assombalonga dk. 62), Brjarnason, Yunus (Metehan Mimaroğlu dk. 63), Balotelli (Castro dk. 81)

Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Assınbalonga, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan, Castro, Tarık Çamdal

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gaziantep FK: Günay, Oğuz (Kitsiou dk. 46), Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim, Merkel, El Messaoudi (Kenan Özer dk. 68), Sagal (Dicko dk. 68), Recep, Figueiredo (Maxim dk. 81), Muhammet

Yedekler: Burak Bozan, Furkan, Toşca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Börven, Mendyl, Maxim, Kitsiou, Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yunus Akgün (dk. 11), Calkuer (dk. 65 k.k.), Balotelli (dk. 78), Assobalonga (dk. 85 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Joa Figueiredo, Djilobodji (Gaziantep FK)